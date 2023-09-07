Печальные перспективы: Россия теряет Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян целенаправленно проводит курс на отдаление от России, что грозит обернуться негативными последствиями и для Еревана, и для Москвы. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал российский политолог, президент Российской Ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко. По его оценке, в нынешней ситуации силовое решение ситуации с Нагорным Карабахом со стороны Азербайджана является лишь вопросом времени.

«Думаю, что перспективы печальные, потому что военных сил Армении явно недостаточно для того, чтобы противостоять Азербайджану. Плюс команда Пашиняна взяла курс на сдачу Арцаха (Нагорного Карабаха). И дальше уже вопрос времени, когда азербайджанцы решатся на силовое решение вопроса. Потому что ставка на гуманитарную катастрофу пока себя не оправдывает – население в Нагорном Карабахе остается в очень тяжелой ситуации, массового бегства армян оттуда не происходит. Видимо, будет рано или поздно переход к какому-то новому раунду боевых действий, к которому ни армия Арцаха не готова, ну и, видимо, армия Армении вряд ли в этом будет участвовать», – отметил Минченко.

Политолог считает, что Азербайджан намерен «пробить сухопутный коридор в Нахичевань, и тоже большой вопрос – сможет ли этому армянская армия противостоять». «В этих условиях действия Пашиняна по отталкиванию России не выглядят рациональными с точки зрения национальных интересов Армении, но вполне рациональны с точки зрения самого Пашиняна, который в общем-то выбрал стратегию переориентации на Запад, в том числе, ценой потери территорий. В этом смысле было бы странно удивляться, потому что это последовательная линия, которой он придерживается практически с момента своего избрания премьер-министром», – подчеркнул Минченко, обратив внимание, что такое развитий событий грозит России «резким снижением влияния на Кавказе».

Накануне Ереван объявил, что с 11 по 20 сентября в Армении пройдут совместные военные учения с США с целью повышения уровня оперативной совместимости при выполнении миротворческих миссий. В январе Пашинян назвал нецелесообразным проведение учений ОДКБ на территории страны в 2023 году. При этом в понедельник, 4 сентября, глава Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер предложил Армении вступить в Североатлантический альянс.

В конце прошлой недели Пашинян высказал серьезные претензии в адрес российских миротворческих сил, якобы не выполняющих обязательства по обеспечению безопасности Нагорного Карабаха, обвинив Россию в уходе из региона. При этом премьер-министр Армении назвал зависимость Еревана от РФ в сфере безопасности стратегической ошибкой.

В МИД России заявили о неприемлемости такой риторики Еревана. В Кремле высказали настороженность по поводу совместных военных учений Армении и США.

Еще одной проблемной точкой в российско-армянских отношениях стало решение Еревана признать статус международного уголовного суда, который ранее выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. В Москве заявили, что ждут по этому поводу официальных разъяснений Армении.

Москва, Мария Соколова

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