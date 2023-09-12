Дизтопливо и Аи-92 вновь обновили ценовой рекорд на бирже

Биржевая стоимость дизельного топлива вновь обновила исторический рекорд, приблизившись к 72 тысячам рублей за тонну. Очередного ценового пика достиг также бензин АИ-92. Об этом свидетельствуют данные на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

По итогам торгов летнее дизельное топливо в европейской части РФ подорожало на 0,94% – до 71 712 рублей за тонну. За август топливо выросло в цене на 18,5% и продолжает бить рекорды каждую торговую сессию в сентябре.

В то же время бензин марки Аи-92 поднялся в стоимости на 0,98% – до рекордных 68 262 рублей за тонну. Тонна бензина марки Аи-95 подешевел на 1,07% – до 75 577 рублей.

На автозаправочных станциях средняя розничная цена автомобильного также повышается. Так, за неделю с 4 по 11 сентября в Москве дизель более чем в два раза ускорил темпы роста и подорожал на 51 копейку – до 61,66 рубля за литр. Бензин Аи-92 в среднем вырос в стоимости на 11 копеек – до 50,56 рубля за литр, Аи-95 прибавил на 12 копеек – до 56,07 рубля.

Накануне Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила о начале проверки обоснованности роста стоимости автомобильного топлива.

Как сообщал «Новый День», на прошлой неделе министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, выступая в Госдуме, заявил, что проблема с ростом цен на дизельное топливо и нехваткой ГСМ грозит обернуться катастрофой для АПК. Председатель комитета Госдумы по аграрным вопроса Владимир Кашин считает такую ситуацию результатом целенаправленного подрыва основ безопасности страны.

Москва, Мария Соколова

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