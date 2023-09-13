И вновь рекорды: биржевые цены на бензин и дизель обновили максимумы

Биржевые цены на летнее дизельного топливо и бензин марки Аи-92 вновь обновили исторические максимумы. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. По итогам торгов, перешел в рост и Аи-95, который почти неделю показывал отрицательную динамику.

Дизельное топливо сегодня к закрытию торгов подорожало на 0,61% и достигло рекордных 72 146 рублей за тонну. Это уже девятый день подряд, когда цена этого топлива устанавливает новый исторический рекорд. За август его стоимость выросла на 18,5%.

Также продолжает бить свои же максимумы цена бензина Аи-92. За день она увеличилась на 0,46%, добравшись до 68 578 рублей за тонну. В начала года Аи-92 подорожал почти вдвое.

Кроме того, впервые на этой неделе выросла стоимость бензина Аи-95. Он прибавил 0,45% к цене, увеличившись до 75 915 рублей за литр.

Ранее сообщалось, что о подорожании дизтоплива в рознице. За прошлую неделю цена на автозаправках Москвы более чем в два раза ускорила темпы роста и поднялась на 51 копейку – до 61,66 рубля за литр. Бензин Аи-92 подорожал на 11 копеек – до 50,56 рубля за литр, Аи-95 прибавил на 12 копеек – до 56,07 рубля. Бензин Аи-100 вырос в цене на 57 копеек – до 68,83 рубля за литр. При этом в начале недели появилась информация о нехватке топлива в ряде центральных регионов РФ. Ранее о дефиците солярки говорили на юге страны и в некоторых областях Сибири и Дальнего Востока.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверку обоснованности подорожания автомобильного топлива.

Как сообщал «Новый День», на прошлой неделе министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, выступая в Госдуме, заявил, что проблема с ростом цен на дизельное топливо и нехваткой ГСМ грозит обернуться катастрофой для АПК.

Москва, Мария Соколова

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