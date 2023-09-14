Биржевые цены на дизельное топливо и бензин Аи-92 выросли до нового рекорда

Сегодня биржевая стоимость летнего дизельного топлива и бензина Аи-92 поднялась до нового исторического рекорда. Как следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, Аи-92 приблизилась к 70 тысячам рублей за тонну, тонна дизеля стала дороже 73 тысяч рублей.

Так, цены на бензин марки Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России выросли на 1,55% – до 69 642 рублей за тонну. Летнее дизельное топливо подорожало на 1,25% – до 73 049 рублей за тонну.

В то же время стоимость тонны бензина Аи-95 увеличилась в стоимости на 0,47% – до 76 270 рублей, приблизившись к рекордному уровню.

Ранее сообщалось о подорожании дизтоплива в рознице. При этом в начале недели появилась информация о нехватке ГСМ в ряде центральных регионов РФ. Ранее о дефиците солярки говорили на юге страны и в некоторых областях Сибири и Дальнего Востока.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверку обоснованности подорожания автомобильного топлива.

Как сообщал «Новый День», на прошлой неделе министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, выступая в Госдуме, заявил, что проблема с ростом цен на дизельное топливо и нехваткой ГСМ грозит обернуться катастрофой для АПК.

Москва, Светлана Антонова

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