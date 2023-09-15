«Неудержимое» подорожание: тонна бензина Аи-92 выросла в цене на бирже выше 70 тысяч рублей

Сегодня биржевая стоимость бензина марки Аи-92 впервые в истории превысила 70 тысяч рублей за тонну. Как следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, новый ценой рекорд также установило летнее дизельное топливо.

Так, марка бензина Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России выросла на 1,15% – до 70 446 рублей за тонну. Бензин Аи-95 увеличился в цене на 0,17% – до 76 403 рублей за тонну, приближаясь к рекордной отметке 76 876 рублей за тонну.

В то же время летнее дизельное топливо установило ценовой рекорд, подорожав на 0,97%, до 73 758 рублей за тонну. С начала августа рост составил почти 16 тысяч рублей.

Как отмечают аналитики, мнение которых приводит РИА «Новости», взлет цен на топливо обеспечен, в том числе, министерством финансов РФ через корректировку топливного демпфера, изначально созданного для сдерживания стоимости ГСМ. Так, с 1 сентября на 50% сокращены выплаты нефтяным компаниям по демпферу за бензин и дизель. Эксперты считают, что сокращение этих выплат автоматически влечет за собой рост оптовых цен на топливо и убыточность торговли на независимых АЗС.

В начале текущей недели Федеральная монопольная служба России объявила о начале проверки обоснованности повышения цен на автомобильное топливо.

Как сообщал «Новый День», на прошлой неделе министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, выступая в Госдуме, заявил, что проблема с ростом цен на дизельное топливо и нехваткой ГСМ грозит обернуться катастрофой для АПК.

Москва, Светлана Антонова

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