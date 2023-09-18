Грузинский Евромайдан: соратников Саакашвили обвинили в подготовке госпереворота

В Грузии соратники бывшего президента Михаила Саакашвили готовят госпереворот. Об этом заявила Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии. По оперативным данным, готовится, в том числе, взрыв во время одной из планируемых акций протеста, что должно повлечь за собой жертвы и вызвать вспышку противостояния по аналогии с украинским Евромайданом.

«Определенная группа лиц планирует дестабилизацию и гражданские беспорядки в Грузии в октябре-декабре этого года, конечной целью является насильственная смена власти», – говорится в сообщении, которое цитирует News Georgia.

Как подчеркнули в спецслужбе, этот период выбран не случайно, так как в это время должны быть опубликованы промежуточный и итоговый отчеты Еврокомиссии, получит ли Грузия статус кандидата в члены ЕС.

В заявлении говорится, что «определенные лица» имеют в своем распоряжении информационные сети, которые готовят общественные волнения, используя тезис «пророссийскости» правительства Грузии. В числе тех, кто имеет отношение к подготовке плана, СГБ Грузии назвало соратников Саакашвили – заместителя главы военной разведки Украины Георгия Лорткипанидзе и командира грузинского легиона», воюющего в Украине, Мамуку Мамулашвили.

Согласно утверждению спецслужбы, реализация плана планируется при координации и финансовой поддержке зарубежных стран. Организаторы переворота рассматривают возможность сценария, аналогичного украинскому «Евромайдану» 2014 года, говорится в заявлении СГБ.

Стоит отметить, что сегодня Конституционный суд Грузии подтвердил СМИ факт принятия к рассмотрению представление об отстранении от власти прозападного президента страны Саломе Зурабишвили, которое подписали 80 депутатов парламента по инициативе правящей партии. Как ожидается, решение будет оглашено в течение месяца.

Если КС подтвердит факт нарушения президентом Конституции из-за европейских турне без разрешения правительства, вопрос будет возвращен в парламент на голосование. Для утверждения импичмента нужно 100 голосов депутатов, у правящей партии их не хватает, в оппозиции заранее предупреждают друг друга о возможных попытках переманивания депутатов.

Тбилиси, Светлана Антонова

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