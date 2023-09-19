США не пустили главу комитета Госдумы на Генассамблею ООН

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий опять остался без американской визы и не сможет принять участие в заседании Генеральной Ассамблеи Организации объединенных наций (ОНН). Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил сам парламентарий сегодня на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты российского парламента.

«Сегодня вечером должен вылететь согласно решению президента на Генеральную ассамблею ООН. Нас, как всегда, 5 человек – постоянных членов российской делегации на очередной Генассамблее ООН во главе с министром иностранных дел Сергеем Викторовичем Лавровым. Но я, как и в прошлом году, не получил американскую визу. Я очень много выступаю, изобличая деструктивную роль США в сегодняшней системе мировой политики и международных отношений, в попытках экспорта демократии, которой в этой стране не существует», – пояснил Слуцкий.

Политик также обратил внимание, что Вашингтон сделал «немало, в том числе, чтобы сорвать конференцию Россия – Латинская Америка», которая пройдет в Госдуме на следующей неделе. «Им (США) это не удалось. У нас несколько десятков национальных делегаций высокого уровня, в том числе, со спикерами парламентов, спецпредставителями руководителей государств. Поэтому можно уверенно судить, что Россия сегодня является в мире форвардом движения к многополярному мироустройству, когда действительно каждая страна, ее традиции, история, культура, религия, национальный язык должны стать отдельным полюсом влияния в новой системе международных отношений 21-го столетия», – подчеркнул он.

«Против нас воюет практически весь Североатлантический альянс. Об этом наша делегация будет говорить на Генассамблее ООН. По данным экспертов, военная помощь Украине со стороны Запада превысила $150 млрд. Поэтому сегодня надо понимать, мы противостоим нацизму, неоколониализму – чудовищным явлениям, которые несовместимы с человечностью, и сегодня они продолжают происходить на полях специальной военной операции (СВО). Это еще раз подтверждает ее благородные цели и то, что нам необходимо в ближайшем будущем добиться убедительной победы в СВО над силами зла, которые сегодня всеми силами безуспешно пытаются уничтожить Россию, задавить нашу экономику, социальную сферу и, конечно, добиться снижения роли России в мировых делах нового столетия. Этого не получится», – заключил Слуцкий.

Москва, Мария Соколова

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