«Важный приоритет»: Володин отчитался о ходе выполнения послания Путина

Госдума реализовала более чем на 80% послание главы государства Федеральному собранию. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сегодня на открытии осенней сессии. По его словам, для завершения работы осталось рассмотреть ещё шесть законопроектов.

«План законодательного обеспечения выполнен практически на 82%, 62 пункта из 76. Принято 59 законов, на рассмотрении остаются всего шесть», – уточнил он.

«Просьба профильным комитетам обеспечить эту работу, постараться сделать всё, чтобы мы с вами со своей стороны сделали всё необходимое для законодательного обеспечения реализации послания президента», – подчеркнул Володин.

Президент РФ Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию в феврале. Глава государства озвучил несколько инициатив по поддержке участников СВО и их семей, улучшению качества жизни в новых регионах РФ, а также касающиеся армии и военно-промышленного комплекса. Особое внимание президент уделил развитию российской экономики, социальной сферы и мерам по защите населения.

Москва, Мария Соколова

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