«Уймите «пятую колонну»: Зюганов обратился с требованием к «Единой России»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился к «Единой России» с требованием отчитаться о выполнении посланий президента в преддверии выборов главы государства в марте 2024 года. Политик заявил, что «такого безобразия никогда не было», и призвал партию власти обуздать «пятую колонну», грязный и спекулятивный опыт которой привел к росту цен и торможению развития отечественной промышленности.

«Мы начинаем свою сессию в чрезвычайных условиях. Стране объявлена война на уничтожение «Русского мира», она требует мобилизации, сплоченности и обязательной победы. Мы начинаем дни, когда ровно 30 лет назад был издан указ Ельцина, когда расстреляли парламент, встроили нас в хвост «дяде Сэму», распродали национальную собственность по меньше 3% стоимости, уничтожили 80 тысяч предприятий, по сути дела, породили те годы, которые называются «лихими 90-ми». Мы обязаны из них делать соответствующие выводы. Мы начинаем год, когда мы обязаны обеспечить обязательную победу», – заявил Зюганов.

Политик обратил внимание на предстоящие в марте будущего года выборы главы государства, которые, по его словам, нужно провести так, «чтобы все не только в стране, а на всей планете чувствовали сплоченность и наши исторические решения».

«В рамках старого курса нет никаких решений, можно что-то выжимать по мелочи, но решить ни одну проблему, тем более – прорыва в новых технологиях, невозможно. Считаю, что Думе и Совету Федерации надо обеспечить законодательную поддержку посланий президента, а там пять главных позиций», – пояснил он.

В этой связи Зюганов обратился, прежде всего, к руководству «Единой России» с требованием отчитаться об выполнении президентских посланий и «унять» представителей «пятой колонны».

«Экономика набирает темпы, мы все радуемся, президент докладывает. Одновременно ЦБ вздувает ставку до 13%, 7 трлн рублей отдают банкирам, промышленность задыхается, а село занимаясь уборкой и готовя урожай, вдруг увидело ценники на солярку, которые подскочили на 40%. Никогда такого безобразия не было, и сейчас оно по-прежнему продолжается. Завались солярки, бензина, чего угодно… Это свидетельство о том, что нет никаких механизмов, которые бы регулировали этот процесс», – констатировал лидер КПРФ.

«Страна вымирает. В этом полугодии родилось меньше, чем за 20 лет последние в любом полугодии. Но цены прут вверх, а 158 млн зерна, которые получили, не позволили ни на копейку снизить цены на хлебобулочные изделия ни в одной лавке, ни в одном магазине. Задача решалась предельно просто – закупите 15 млн тонн продовольственного зерна, по своим сетям сбейте эту цену, в том числе, и у остальных. Говорили-говорили, болтали – так и ничего не решили <…> Говорим о деградации кадров. Приходите на любой завод, в любую организацию, токари, слесари, фрезеровщики, станочники, программисты, учителя... врачей уже не хватает», – подчеркнул он.

«Что касается безопасности. Я имею право это говорить. Я был на всех войнах и горячих точках. Если вам обстреливают Москву, если дважды грохнули главный мост, взорвали трубопроводы, а там ни один мост не пострадал, ни один провод не оборвали, тогда я не знаю, зачем целые службы занимаются этой работой. Изучите опыт 80-летия Победы – Ленинградский ладожский пятачок, 200 дней битвы за Сталинград… Мы должны сконцентрировать силы и победить. И «пятая колонна», уймите ее. И я им советую уняться, потому что у вас грязный воровской, спекулятивный опыт, вот тут (поперек горла) у всех точит. Нам нужна победа, и мы должны ее обеспечить в этом году», – заключил Зюганов.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»