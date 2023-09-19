Армения обвинила Азербайджан в «этнической чистке» в Карабахе и обратилась в Совбез ООН

Министерство иностранных дел Армении обратилось к международным партнерам, членам Совета Безопасности ООН и российскому миротворческому контингенту, дислоцированному в Нагорном Карабахе, «предпринять конкретные и однозначные шаги для прекращения агрессии Азербайджана».

Как говорится в заявлении армянского внешнеполитического ведомства, «19 сентября Азербайджан развязал очередную широкомасштабную агрессию против народа Нагорного Карабаха, чтобы довести до завершения свою политику этнических чисток».

«Мы решительно осуждаем агрессию и массовые преступления Азербайджана против Нагорного Карабаха, которые являются продолжением широкомасштабного применения силы, развязанной Азербайджаном против Нагорного Карабаха ровно три года назад, в сентябре 2020 года. Под предлогом «уничтожения военных объектов» Азербайджан обстреливает мирные населенные пункты, город Степанакерт, другие города и села», – подчеркнул МИД Армении.

Как считает Ереван, «продолжающиеся агрессивные действия Азербайджана против Нагорного Карабаха, откровенно воинственная риторика, абсолютно лживая и предосудительная пропаганда, квалифицирующая население Нагорного Карабаха как «террористов», преследуют одну цель – посредством применения силы подвергнуть население Нагорного Карабаха этнической чистке, лишить его права свободно и достойно жить и создавать на своей родине».

В МИД Армении назвали ложью заявление Баку «о минировании и диверсионных действиях» в регионе со стороны Еревана, заявив, что такие заявления свидетельствуют, что «атака была заранее спланирована и для нее готовилась информационное поле».

Ранее сегодня Азербайджан объявил о начале контртеррористической операции в Нагорном Карабахе в связи с систематическими диверсиями и провокациями Армении, подчеркнув, что удары будут наноситься исключительно по военным объектам. В Баку заявили, что единственный путь для мира в регионе – вывод Армении своих войск из Карабаха и роспуск «режима в Степанакерте».

Ереван на это ответил, что у Армении нет армии в Нагорном Карабахе.

Согласно сообщениям азербайджанских и армянских СМИ, на территории Нагорного Карабаха начались боевые действия. В частности, ведется обстрел в районе Степанакерта. Минобороны непризнанной НКР со своей стороны заявило, что ВС Азербайджана ведут огонь по всей линии соприкосновения.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совета безопасности республики.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва «глубоко встревожена» резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе, и призвала конфликтующие стороны незамедлительно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и вернуться на путь дипломатического урегулирования.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»