Третья карабахская война, вероятно, станет последней – эксперт

Третья карабахская война, вероятнее всего, завершится капитуляцией Еревана. Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Подоляка, комментируя объявленную сегодня Азербайджаном контртеррористическую операцию в регионе.

По его оценке, прошлая война в регионе в конце 2020 года сильно изменила не только баланс сил, но и по сути уничтожила единственную естественную армянскую линию обороны западнее Агдама. «Также переход под контроль азербайджанских сил стратегического города Шуша, который находится от столицы армянского анклава Степанакерт/Ханкенди всего в нескольких километрах и по сути нависает над городом, не оставляет местным армянам никаких шансов на успешную оборону», – пояснил эксперт в своем телеграм-канале.

«Вероятней всего, азербайджанские силы нанесут два удара навстречу друг другу, один через Аскеран на юго-запад, второй от Шуши на северо-восток. По итогу столица Арцаха очутится в полной блокаде, а сама территория непризнанной республики по сути будет рассечена на три изолированные части, после чего азербайджанская сторона приступит к их зачистке от частей «сил обороны Арцаха», – предположил Подоляка, при этом отметив, что «армянская сторона вынуждена будет капитулировать, чтобы избежать бессмысленных в этой ситуации потерь».

Ранее сегодня Азербайджан объявил о начале контртеррористической операции в Нагорном Карабахе в связи с систематическими диверсиями и провокациями Армении, подчеркнув, что удары будут наноситься исключительно по военным объектам. В Баку заявили, что единственный путь для мира в регионе – вывод Армении своих войск из Карабаха и роспуск «режима в Степанакерте».

Ереван на это ответил, что у Армении нет армии в Нагорном Карабахе. МИД страны обвинил Баку в начале «этнических чисток» в регионе и обратился в Совет Безопасности ООН и российским миротворцам повлиять на прекращение агрессии со стороны Азербайджана.

Согласно сообщениям азербайджанских и армянских СМИ, на территории Нагорного Карабаха начались боевые действия. В частности, ведется обстрел в районе Степанакерта. Минобороны непризнанной НКР со своей стороны заявило, что ВС Азербайджана ведут огонь по всей линии соприкосновения.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совета безопасности республики.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва «глубоко встревожена» резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе, и призвала конфликтующие стороны незамедлительно прекратить боевые действия и вернуться на путь дипломатического урегулирования.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

© 2023, РИА «Новый День»