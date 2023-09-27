Власти Подмосковья объявили о готовности к отопительному сезону

Подготовка коммунальной инфраструктуры Подмосковья к отопительному сезону завершена. Об этом сообщил министр энергетики регионального правительства Александр Самарин.

«Мы, действительно, завершили подготовку, мы ежегодно это планируем и завершаем 15 сентября, это такая точка отсчета, как правило, мы тогда начинаем пуск тепла в социальные объекты», – отметил Самарин, слова которого цитирует РИА «Новости».

«Основное – это теплоисточники, это промывка котлов, это промывка тепловых сетей, это то, что у нас влияет на качество горячей воды, чтобы она не была там рыжей зимой. Это опрессовка данных систем, выдает слабые места: во время опрессовки – это поднятие давления, то есть раскрываются какие-то отверстия технологические, и мы устраняем эти нарушения. Это создание запаса топлива, это модернизация каких-то котельных, где-то мы энергоэффективные мероприятия проводим», – рассказал Самарин.

Стоит отметить, что с учетом долгосрочного прогноза погоды, отопительный сезон в Московском регионе может начаться во второй половине октября.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2023, РИА «Новый День»