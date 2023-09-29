Токаев «играет с огнём»: в Госдуме оценили антироссийские перспективы Казахстана

Казахстан рискует стать следующим антироссийским режимом на постсоветском пространстве на фоне созданных США предпосылок для управляемой дестабилизации в этой республике. Об этом заявила член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина, выступая сегодня в пресс-центре «Парламентской газеты». По ее оценке, в настоящий момент американцы держат Казахстан на грани хаоса.

«В Казахстане это чревато, потому что там работает немало очень крупных американских компаний, прежде всего, в энергетической сфере, типа General Electric. То есть они имеют возможность управления энергетическими ресурсами – это значит ценой, это задействует ЖКХ, промышленность. То есть то, что может быть сделано здесь, – это не чисто политические методы, это, прежде всего, экономические методы. Можно просто подтолкнуть эту ситуацию. Казахстан они держат на грани сейчас», – считает Бутина.

При этом парламентарий выразила сожаление, что история ничему не научила казахстанские власти. «Вокруг происходят ровно такие же ситуации. И делать-то надо, как Россия сделала: то есть, мы приняли закон по иноагентам, вышвырнули все эти НКО, дали им возможность – если публиковать, то под маркировкой «иноагент», чтобы люди знали. А что, Израиль сделал не так? Там тоже закон. Венгрия сделала не так? Закон по иноагентам. Прежде всего, сама же Америка сделала не так? Закон по иноагентам намного строже, чем у нас. То есть, ограничение внешнего вмешательства в управление страной – самый правильный путь», – пояснила она.

«А попытки взять денег у американцев и считать, что ты за эти деньги сможешь самостоятельности добиться, – это, как минимум, наивно, а, как максимум, – глупо. И вот то, что я вижу в Средней Азии, – это попытка игры с огнем. Как известно, спички детям не игрушка, и закончится это плохо», – подчеркнула Бутина.

При этом депутат выразила несогласие с расхожим мнением, что Москве надо действовать по примеру США. «Что делать в этом случае нам и какое противостояние во всей этой войне есть? Только одно – мозги, образовывать людей. Потому что отбить все атаки информационные, невероятное количество фейков нельзя, можно только научить людей их отличать… Россия не должна влиять на ситуацию в Казахстане, потому что это независимое государство, и мы все-таки придерживаемся теории многополярного мира. И правильно делаем. Россия должна вести диалог и оказывать консультации по просьбе самих правительств. Это очень важный момент, потому что мы не Америка… Потому что мы за жизнь, а не за смерть. Потому что подчинить и создать неоколониализм можно. Но вы хотите в этом мире жить? Не все же измеряется деньгами. И мы как несли идею традиций, души, так и должны, с нашими классиками, потому что иначе миру конец. Я совершенно серьезно это говорю», – отметила она.

«Поэтому то, что мы можем сделать для Казахстана, если перевести в практическую плоскость, – это образование, межпарламентские связи, помочь укрепить законодательство, но! Мы можем это сделать только в одном случае, если они сами этого захотят. А то, что я сейчас вижу, те заявления, которые вижу, они только подыгрывают американцам. Они дорого заплатят за это», – заключила Бутина.

Напомним, накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца не беспокоиться, что Астана может обойти антироссийские санкции. Республика намерена ответственно соблюдать санкционный режим, введенный в отношении России, заверил Токаев.

Позже Токаев пояснил, что Казахстан не стал «анти-Россией» и поддерживает курс на всестороннее сотрудничество, но при этом отметил, что Астана продолжит контакты с международными организациями по вопросу антироссийских санкций.

Москва, Мария Соколова

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