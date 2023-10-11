«Мосгортранс» выделил 59 автобусов для компенсационного маршрута от «Дубровки» до «Люблино»

«Мосгортранс выделил 59 автобусов для компенсационного маршрута КМ от метро «Дубровка» до станции «Люблино» после ЧП на станции «Печатники». Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы.

«Просим также пользоваться БКЛ, Замоскворецкой линией, МЦК, МЦД D2 и другими маршрутами наземного транспорта», – говорится в сообщении ведомства.

Как уточняется, в настоящее время на Люблинско-Дмитровской линии нет движения поездов между станциями «Люблино» и «Дубровка». Станции «Кожуховская», «Печатники», «Волжская» временно закрыты. Службы метрополитена принимают все меры для скорейшего восстановления движения на данном участке.

Как сообщал «Новый День», сегодня на Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена столкнулись два поезда, в результате чего, по предварительным данным, пострадали машинист и пассажир одного из составов. По данным департамента транспорта Москвы, в 10:30 на станции метро «Печатники» произошел накат старого состава, который следовал из депо без пассажиров, на уже стоящий на станции поезд.

Причины произошедшего установит специальная комиссия.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»