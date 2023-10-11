Определена причина столкновения поездов в московском метро

Причиной столкновения поездов в московском метро стала серьезная ошибка машиниста состава, следовавшего без пассажиров. Об этом сообщил руководитель столичной подземки Виктор Колзовский. По его словам, была вручную отключена автоматическая система регулирования скорости.

«Определена причина наката поезда на станции метро «Печатники» – это принятие неверного решения об отключении вручную системы АРС (автоматическая система регулирования скорости) машинистом поезда без пассажиров. Машинист поезда подтвердил, что совершил такую серьезную ошибку, при этом у него больше 20 лет опыта вождения, он является машинистом-инструктором. До перехода на работу машинистом-инструктором в 2022 году он являлся главным ревизором», – пояснил Козловский, слова которого приводит пресс-служба столичного департамента транспорта.

В настоящее время машинисту оказывается медицинская помощь – у него перелом ноги. Еще четверо пассажиров обратились к медикам, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Всем оказывается необходимая помощь.

«Продолжаются восстановительные работы, в ближайшие несколько часов движение будет полностью возобновлено», – заверили в департаменте транспорта.

Как сообщал «Новый День», сегодня утром на Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена столкнулись два поезда. По данным департамента транспорта Москвы, в 10:30 на станции метро «Печатники» произошел накат старого состава, который следовал из депо без пассажиров, на уже стоящий на станции поезд.

Москва, Светлана Антонова

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