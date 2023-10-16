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Понедельник, 16 октября 2023, 20:22 мск

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Средняя цена российской нефти Urals снова выросла

Средняя стоимость российской нефти Urals в период с 15 сентября по 14 октября достигла $83,35 за баррель. Об этом говорится в официальном сообщении министерства финансов РФ.

«Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 сентября по 14 октября 2023 года составила 83,35 доллара за баррель, или 608,4 доллара за тонну. Цена нефти North Sea Dated за этот период – 93,43 доллара», – уточнил Минфин РФ.

Примечательно, что месяцем ранее, согласно расчетам министерства, средняя цена нефти Urals составляла $77,03 за баррель.

Минфин РФ также сообщил, что в связи с повышением стоимости «черного золота» экспортная пошлина на нефть с 1 ноября увеличится на $2,3 и составит $26,2 за тонну. Одновременно будут повышены пошлины на нефтепродукты.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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