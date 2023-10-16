Импичмент президента Грузии становится реальностью

Парламент Грузии рассмотрит вопрос об отрешении от должности президента страны Саломе Зурабишвили на этой неделе. Об этом сообщил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе после решения Конституционного суда признать Зурабишвили нарушившей закон из-за ее поездок за рубеж вопреки запрету правительства.

«Саломе Зурабишвили предала Конституцию Грузии и присягу, принятую на Конституции Грузии. На этой неделе большинство депутатов, избранных грузинским народом в 2020 году, подтвердят, что она больше не достойна занимать высокий статус президента Грузии», – заявил Кобахидзе, слова которого цитирует РИА «Новости».

Решение Конституционного суда должен утвердить парламент, у парламентского большинства 84 голоса из 150. Если решение будет поддержано, Зурабишвили будет считаться отстраненной от должности в порядке импичмента.

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» инициировала процедуру импичмента действующего президента Саломе Зурабишвили в начале сентября из-за ее официальной поездки в Европу, вопреки отказу кабмина.

Тбилиси, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»