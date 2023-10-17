Госдума согласилась резко повысить акцизы на вино

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении законопроект, который предполагает повышение с 1 мая 2024 года ставки акцизов на различные виды алкогольной продукции – для вина запланирован трехкратный рост. Поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ.

В частности, согласно правительственному законопроекту, с 1 мая и до конца 2024 года предполагается установить в размере 108 рублей за литр ставку акциза на вина, за исключением крепленых (ликерных) вин, фруктовые вина, плодовую алкогольную продукцию ставки акцизов на различные виды алкогольной продукции. До внесения законопроекта этот показатель планировался на уровне 36 рублей за литр. В текущем году акциз на вино составляет 34 рубля за литр.

Акциз на винные напитки с 1 мая 2024-го может вырасти вместо ранее планируемых 47 рублей до 141 рубля за литр. В текущем году он составляет 45 рублей.

Ставка акциза на игристые вина может подорожать с нынешних 45 рублей и планировавшихся в 2024 году – 47 рублей до 141 рубля за литр.

Как отмечается в финансово-экономическом обосновании законопроекта, в результате повышения ставок акциза на винодельческую, табачную и никотиносодержащую продукцию в федеральный бюджет дополнительно поступит порядка 39 млрд рублей в 2024 году.

Москва, Светлана Антонова

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