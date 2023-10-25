«Говорить о прорыве не приходится…» Госдума повысила МРОТ на 3 тысячи рублей

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект о повышении на 18,5% минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2024 году. Как передает корреспондент РИА «Новый День», все депутаты поддержали документ, но при этом представители парламентской оппозиции подчеркнули, что подобное увеличение явно не достаточно.

В частности, депутат от КПРФ Алексей Куринный заявил, что не считает такое повышение МРОТ прорывом. «Напомню, что три года назад по заказу Госдумы экспертное учреждение, один из научных институтов ыполнил исследование, которым доказал, что минимальный размер зарплаты – сумма, необходимая для минимального существования, на тот момент составляла 31 тысячу рублей. Сейчас с учетом уровня инфляции это порядка 33-34 тысячи рублей. Поэтому говорить сегодня о 19 тысячах, как о прорыве, о реальном достижении, на наш взгляд, не приходится… Мы, безусловно, поддержим этот законопроект, потому что 19 тысяч больше, чем 16, но будем настаивать, чтобы эта сумма прогрессивно росла», – подчеркнул Куринный.

Лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов со своей стороны отметил, что это «хорошая добавка и его фракция поддержит законопроект с одним «но». «Мы абсолютно убеждены, что реальная величина МРОТ должна быть где-то на уровне 50 тысяч рублей. Вот тогда действительно люди смогут жить, а не выживать, как происходит сейчас», – констатировал Миронов.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, в свою очередь, подтвердил поддержку законопроекта, но подчеркнул необходимость увеличения МРОТ хотя бы до одной тысячи рублей в день. «Увеличение МРОТ до 30 тысяч положительно скажется не только не качестве жизни людей, но и простимулирует покупательскую способность, повысит обороты бизнеса. Людям будет легче сделать ежемесячные платежи ЖКХ. Деньги сразу вернутся в экономику. Их не вывезут за границу, не будут они крутиться на бирже, банках, на них не купят никакие доллары. Повышение МРОТ системное, назревшее решение, направленное на рост экономики, ну а значит – благосостояния наших граждан», – сказал Слуцкий.

В итоге законопроект был принят в первом чтении. Согласно документу, МРОТ в 2024 году будет повышен с нынешних 16 242 рублей до 19 242 рублей в месяц. Планируется, что принятие такой нормы будет способствовать повышению зарплаты около 4,8 млн работников.

Москва, Мария Соколова

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