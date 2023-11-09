«Инфляционная и девальвационная спираль»: глава Банка России объяснила смысл высокой ключевой ставки

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки до 15% рисками инфляционной и девальвационной спирали, как это происходит в других странах. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом глава Центробанка сказала на совместном заседании комитетов Госдумы по «Основным направлениям единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2024-2026 годы».

«У нас нет цели поддерживать рубль в каком-то диапазоне, но динамика курса, конечно, является чувствительным индикатором состояния внутреннего спроса, а во-вторых, влияет на инфляционные ожидания. И денежно-кредитная политика, которая направлена на поддержание низкой инфляции, обеспечит и стабилизацию курса. Она предотвращает то, что можно назвать самоподдерживающейся девальвацией из-за инфляционной спирали. Это опасное явление. Как это происходит в странах, где процентные ставки долго поддерживаются ниже инфляции, – там начинается какая-то такая спираль инфляционная и одновременно девальвационная», – пояснила Набиуллина, заверив, что «при любом развитии ситуации у нас есть инструменты контроля над ценовой стабильностью».

При этом глава ЦБ не исключила дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики в случае рецессии в США и еврозоне.

Москва, Мария Соколова

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