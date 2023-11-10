Услуги такси в России будут и дальше дорожать – прогноз депутата Госдумы

Услуги такси в России в ближайшие 2-3 года будут дорожать. Об этом заявил заместитель главы комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов («Единая Россия») сегодня на пресс-конференции в Москве. По его словам, для решения вопроса с ростом цен плановая экономика не нужна, регулировать ситуацию постановлениями правительства крайне сложно.

«Повышение (на поездку такси) есть ощутимое. На мой взгляд, не связано оно с новым законом о такси, не с тем, кто-как будет за рулем этого такси. Прежде всего, это экономика связана с автотранспортом и расходами. Идет рост стоимости автомобилей, причем, и по причинам, связанным с санкциями, и экосбор, есть рост (цен) на запчасти, обслуживание, расходники, на топливо и масла. То есть все эти вещи в динамике роста», – констатировал Кирьянов.

При этом парламентарий полагает, что такси как бизнес стал сомнительным инвестиционным проектом. «Есть вопросы к такому виду бизнеса. Само, так сказать, поголовье машин будет сокращаться, поменяются марки такси, какой-то уровень комфорта. Все это будет на фоне определенного роста цен. Сегодня цены выросли ощутимо в крупных городах. Дальше они все равно не будут фиксироваться, они будут расти в перспективе ближайших 2-3 лет», – прогнозирует он.

«Но опять же, такси никогда не было общедоступным транспортом. Поэтому говорить о том, что повышение цен и сжатие рынка – это жесткий удар по обществу, я бы так не сказал. Просто бизнес меняет свою конфигурацию. Исходя из этого, речь совсем не о мигрантах (водителях такси). Мигрант или с российским паспортом – это на стоимость перевозки не сказывается», – подчеркнул депутат.

«Мы все-таки с вами живет не в плановой экономике, слава Богу, тогда бы у нас такси было как советское время за полтора часа звонить, потом дорого едешь. Но регулировать экономику постановлениями правительства крайне сложно», – добавил Кирьянов.

Напомним, в начале октября Минтранс сообщил о росте цен на такси в среднем по стране на 5%, а в отдельных регионах до 44% из-за недостаточной готовности на местах к реализации закона о такси. Документ, в частности, сделал обязательными с 1 сентября разрешения на использование автомобиля как такси и на работу водителем.

Москва, Мария Соколова

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