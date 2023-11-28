«Игра с горячей темой»: закон о русском народе способен «разбудить лихо»

Сейчас в России не самое подходящее время для дискуссий вокруг закона о русском народе на фоне того, что некоторым не нравится, что Россия является многонациональным государством. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал политолог, глава Политической экспертной группы Константин Калачев, комментируя соответствующую инициативу депутата от «Единой России» Бийсултана Хамзаева. По оценке эксперта, это «игра с горячей темой» отдельно взятого парламентария.

«Чтобы комментировать инициативы этого депутата, нужно бросить всё, не спать, не есть, а только комментировать, потому что он каждый день выдвигает инициативы. Наверно, в качестве инициатив он чемпион. Инициативы разные, где-то чисто в виде хайпа, а где-то – повод задуматься. По поводу закона о русском народе, я бы сто раз подумал, стоит ли будить лихо? Не буди лихо, пока тихо. Как говорил великий башкирский поэт Мустафа Карим: не русский я, но россиянин», – отметил Калачев.

Политолог полагает, что в настоящий момент дискуссия вокруг русской темы несвоевременна. «Сейчас не всем нравится, что Россия многонациональная. Есть те, кто хотели бы видеть Россию мононациональным государством, государством русского народа. Мне кажется, дискуссия была сейчас совершенно несвоевременна по поводу того, какой должна быть Россия. Потому что первыми, кто должен будет откликнуться на эту инициативу депутата, должны быть русские националисты. Да, они у нас в подполье-полуподполье, некоторые даже сидят в колонии, видимо, но кто-то ведет телеграм-каналы, и в принципе, это лишний повод напомнить дискуссии конца 80-х – начала 90-х, а также начала 2000-х о роли русского народа и по поводу отсутствия у русского народа, как некоторые считают, политической субъектности. Потому что для некоторых предмет зависти – это европейские мононациональные государства. Но не только европейские государства могут быть предметом зависти. Думаю, что сейчас независимо от содержания этой инициативы просто не самое лучшее время для того, чтобы поднимать эти темы и вопросы», – пояснил Калачев.

«И потом, не очень понятно, собственно говоря, что этот закон собирается регулировать? Что является сферой регулирования и какие преференции этнические русские получат после принятия этого закона? То есть это просто игра с горячей темой, заигрывание с определенной аудиторией. Думаю, что надо руководству Госдумы обратить внимание на законотворческую активность депутата и попросить его все-таки больше работать в команде, в коллективе и меньше выступать в индивидуальном порядке», – заключил эксперт.

Напомним, депутат Госдумы от «Единой России» из Дагестана Бийсултан Хамзаев выступил с инициативой принятия федерального закона о русском народе. Парламентарий подчеркнул, что наций в России много, но народ один – русский, и российское общество для этого созрело.

В интервью РИА «Новый День» депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов высказал мнение, что на фоне чувствительности общества к национальным и межконфессиональным вопросам пока рано принимать такой закон, хотя такая инициатива соответствует позиции партии, которую обозначил ещё основатель либерал-демократов Владимир Жириновский.

Замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов в интервью РИА «Новый День» заявил, что инициатива Хамзаева оскорбляет государствообразующий народ и ведет к его уничтожению на фоне закачки в РФ мигрантов.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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