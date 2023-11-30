Опасный хайп: инициатива с законом о русском народе может обернуться против государства

Дискуссия вокруг закона о русском народе несет опасность для российской государственности, и при этом беспредметна, скандальна и даже оскорбительна для большинства граждан России. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, глава федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов. По его оценке, депутат Госдумы от «Единой России» Бийсултан Хамзаев, выдвинувший соответствующее предложение, слишком увлекся «хайпогенными» инициативами.

«Депутат Хамзаев известен радикальными и ультраконсервативными инициативами – чипирование чиновников, запрет абортов, запрет надписей на английском языке и так далее. Он, как политик, состоялся в этой сфере, известен, и многие его заявления такого рода вызывают волну хайпа – то есть оказываются в центре информационной повестки. Я бы предположил, что эта его инициатива также вызвана желанием оставаться в центре обсуждения, потому что эта «игла публичности», конечно, затягивает. И если обратить внимание на любого публичного яркого человека из сферы шоу-бизнеса или политики, то он постоянно начинает в эту игру играть. Например, [Елена] Мизулина, Хамзаев, [депутат Госдумы Андрей] Картаполов и ряд тех, кто на слуху с радикальными инициативами. Поэтому я бы здесь сильно не напрягался по поводу этой инициативы, и проводил ее по разряду «хайпогенных» инициатив», – отметил Старовойтов.

При этом политолог назвал предложение Хамзаева попыткой «оседлать волну мейнстрима» накануне выступления президента РФ Владимира Путина на 25-м Всемирном русском народном соборе. «Любому выступлению президента, особенно такому знаковому, идеологическому, предшествует прогрев аудитории. Темы, которые должны вступить в резонанс с той проблематикой, по которой выступит глава государства, активно начинают прокачиваться. Разного рода акторы делают заявления на эту тему или около этой темы, чтобы президент выступил в максимально прогретой аудитории. Другими словами, чтобы именно он возглавил, его выступление было кульминацией вот этой тематической волны. Поэтому в данном случае, и инициатива Хамзаева, собственно, работала на эту повестку. После выступления главы государств мы видим, как эта волна сходит и в общем подобного рода инициатив про русский народ будет меньше», – пояснил эксперт.

В то же время Старовойтов отметил, что эта тема также связана с антимигрантской повесткой. «Сейчас все больше и чаще говорят о том, что как-то нужно противостоять мигрантам. И антимигрантские настроения становятся мейнстримом и любые политики-популисты, конечно, с этим начинают играть – либо за эту тему, либо против – в общем, каким-то образом присоединяться к ней. Это всё – способ повысить собственную популярность и оставаться в политическом мейнстриме или в медийном, по крайней мере», – уточнил политолог.

В этой связи Старовойтов обратил внимание, что вся дискуссия является «как-бы оболочкой, медиа- или пиар-контуром этого заявления», но при этом по содержательной части инициативы возникает много вопросов. «Русский народ в России даже статистически является основным – порядка 80%. Это жители, которые во время переписи идентифицировали себя как русские. Этим людям свойственны русские ценностные установки, они идентифицируют себя как русские, большинство из них относит себя к представителям православной веры. Какой закон принимать в русской стране для русских?! Я вот не очень понимаю… Зачем это нужно? Если внимательно на инициативу посмотреть, то у нее есть очевидное двойное дно: что имел в виду депутат Хамзаев, говоря об этом? То есть он считает, что русские находятся сейчас в России уже в настолько угнетенном состоянии, что нам нужны законы, чтобы нас защищать? Я, например, так не считаю. Здесь бы попросить Хамзаева объяснить, собственно, что он имеет в виду: зачем русским в России, в русском государстве нужны дополнительные законы? Что мы не можем делать в стране без этого закона?» – подчеркнул Старовойтов.

«В этой коннотации закон о русском может звучать даже оскорбительно. Потому что с одной стороны, он как-бы защищает русских, но с другой – русскому народу в России не нужны защитники, особенно представители нерусской нации. Это очевидно. Вот это что за игра? Я полагаю, что это выглядит симметрично тому, как русские защищают малые народы и тем самым выглядят более покровительственно что ли. То есть, когда русские много говорят, что надо малым народам давать возможности, сохранять их культуру, то выглядит это так, как будто русский старший брат, а малые народы – младшие братья. Очевидно, депутату Хамзаеву, представителю Дагестана, не очень это нравится. Теперь депутат Хамзаев показывает, что имеет возможности защитить русский народ и как-то позаботиться о русском народе в России. Эта инициатива выглядит, на мой взгляд, и скандальной, и в ней можно обнаружить некоторую оскорбительность для русского народа», – добавил эксперт.

Вместе с тем, как считает политолог, инициатива с законом о русском народе опасна с точки зрения государства. «Сама постановка вопроса о том, что русские находятся в угнетенном состоянии в России, а принятие закона это подразумевает, – вот это заявление очень опасно в нынешней ситуации. Оно заставляет русского человека действительно посмотреть на окружающую жизнь с точки зрения: а не в угнетенном ли мы состоянии находимся, а все ли в порядке в нашем государстве с русскими? Инициатива Хамзаева опасна и с точки зрения государственного взгляда на ситуацию», – констатировал он.

«Мне кажется, депутат Хамзаев увлекся, ему нравится быть популярным», – заключил Старовойтов.

Напомним, депутат Госдумы от «Единой России» из Дагестана Бийсултан Хамзаев выступил с инициативой принятия федерального закона о русском народе. Парламентарий подчеркнул, что наций в России много, но народ один – русский, и российское общество для этого созрело.

В интервью РИА «Новый День» депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов высказал мнение, что на фоне чувствительности общества к национальным и межконфессиональным вопросам пока рано принимать такой закон, хотя такая инициатива соответствует позиции партии, которую обозначил ещё основатель либерал-демократов Владимир Жириновский.

Замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов в интервью РИА «Новый День» заявил, что инициатива Хамзаева оскорбляет государствообразующий народ и ведет к его уничтожению на фоне закачки в РФ мигрантов.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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