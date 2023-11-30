Дерегуляция экономики: в Госдуме назвали «фантазией» данные Росстата об инфляции

Нижняя палата российского парламента не решает системных проблем в экономике, социальной и финансовой сферах. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы Михаил Делягин сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента при рассмотрении вопроса об уточнении порядка перевода пенсионных накоплений в долгосрочные сбережения. По его словам, официальный уровень инфляции является фантазией Росстата, а действия некоторых регуляторов «дерегулируют» экономику.

«Мы делаем хорошие, правильные вещи, но мы занимаемся третьестепенными вопросами. Мы очень тщательно ставим очень сложные, тонкие, технические формулировки, громоздим детали, закапываемся в деталях для того, как мне кажется, чтобы не заниматься фундаментальными базовыми вопросами», – констатировал Делягин.

Парламентарий обратил внимание на «огромное количество проблем, которые вопиют в прямом смысле слова». «У нас не только советские вклады в Сбербанке, и всё остальное, у нас ещё закон, который мы уже успели принять по поводу этих вкладов, грубо говоря, висит в воздухе. У нас действия некоторых наших регуляторов таковы, что они скорее дерегулируют экономику, чем ее регулируют. У нас инфляция… Простите пожалуйста, когда вы называете в обычной аудитории показатели инфляции, кто-то над вами смеется, кто-то в вас кидается, а кто-то и в драку лезет, потому что это уже неадекватность вопиющая. Мы знаем реальные продажи в легальном секторе экономики. Мы знаем всё в режиме онлайн с точностью до минуты и реальной цены, пересортицы. При этом мы пользуемся фантазийными данными Росстата в своих расчетах, а потом удивляемся, что у нас концы с концами не сходятся – то не хватает, то избыток», – пояснил он.

«Мы всё это терпим, и закапываемся в деталях. Коллеги, у нас проблемы системные в экономике, по крайней мере, в социально-экономической, финансовой сфере. Можем сколько угодно принимать замечательных, гениальных, восхитительных законов, можем работать 26 часов в сутки, но пока мы вместо системных проблем занимаемся улучшением деталей, мы ситуацию не улучшим. И отношение к себе, кстати говоря, тоже. Мы воздержимся по поводу этого законопроекта именно потому, что он урегулирует тщательно, хорошо и замечательно вопрос, который практического значения существенного, на мой взгляд, не имеет», – заключил Делягин.

Ранее в Госдуме заявили, что реальная и официальная инфляция в России отличаются в разы, что заметно даже по оценке стоимости так называемого «индекса оливье» и росте потребительских цен. «В версии Росстата стоимость новогоднего блюда за год выросла на 6%, в оценках независимых аналитиков – на 45%. Разница в 7,5 раза! Немалые расхождения наблюдаются и в замерах потребительской инфляции в целом. Росстат считает, что с начала года потребительские цены выросли на 6,3%. А холдинг «Ромир» фиксирует годовой рост цен на продукты и товары повседневного спроса выше 16%», – констатировал лидер «эсеров» Сергей Миронов.

Как сообщал «Новый День», Госдума приняла сегодня в первом чтении изменения в порядок перевода пенсионных накоплений в долгосрочные сбережения, которые дополняют принятый этим летом закон по запуску новой программы долгосрочных сбережений граждан.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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