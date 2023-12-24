«Надо было повышать раньше»? Набиуллина заявила об ошибке с высокой ставкой

Банку России в 2023 году следовало раньше начать цикл ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП). Такое заявление сделала глава Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью РБК. По ее словам, поднимать ключевую ставку надо было ещё весной.

«Инфляционное давление начало расти во второй половине года. И сейчас действительно темп роста цен достаточно высокий, сильно выше нашей цели по инфляции. И да, оглядываясь назад, мы понимаем, что денежно-кредитная политика была мягкой и надо было повышать ставку раньше», – сказала Набиуллина. Отвечая на вопрос РБК, когда регулятору стоило перейти к ужесточению ДКП, глава Центробанка уточнила: «Например, весной».

ЦБ в 2023 году провел пять раундов подъема ключевой ставки и довел показатель с 7,5 до 16%. После декабрьского заседания совета директоров Набиуллина допустила, что цикл ужесточения ДКП близок к завершению. Тем не менее, по ее словам, регулятор пока не знает, какой период замедления инфляции в России будет достаточным для перехода к смягчению монетарной политики.

«Нам действительно надо убедиться, что инфляция устойчиво снижается, что это не разовые факторы, которые могут повлиять на темп роста цен в конкретном месяце. И поэтому мы анализируем широкий круг показателей. Не только общий индекс роста цен, но прежде всего те показатели, которые характеризуют устойчивость инфляции. Это базовая инфляция, например, темп роста цен без учета волатильных элементов. Темп роста цен по товарам и услугам, которые меньше зависят от курса рубля», – отметила глава Центробанка.

«Нужно будет для этого два или три месяца или больше – это зависит от того, насколько широкий круг показателей, которые характеризуют устойчивую инфляцию, снижается», – пояснила Набиуллина.

Стоит отметить, что неправительственные эксперты и политики неоднократно указывали, что повышение ключевой ставки Центробанка не способно повлиять ни на снижение инфляции, ни на стабилизацию курса рубля, а достигнутый в начале 2023 года промышленный рост будет «обнуляться». При этом парламентская оппозиция в Госдуме настаивает на отставке Набиуллиной за антигосударственную политику и нарушение Конституции, согласно которой Центробанк обязан обеспечивать стабильность курса нацвалюты. Более того, звучат публичные обвинения, что в настоящее время Банк России действует в рамках политики Международного валютного фонда (МВФ) и в интересах зарубежной финансовой элиты. В Госдуме действующую главу Центробанка РФ называли даже «иноагентом».

Москва, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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