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Вторник, 9 января 2024, 12:33 мск

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В подмосковном Солнечногорске произошла крупная коммунальная авария

В подмосковном Солнечногорске прекращена подача отопления и горячего водоснабжения в 52 многоквартирных домах. Как сообщила пресс-служба регионального министерства энергетики, причиной остановки котельной ГЭМЗ стала утечка на теплосети.

Отопление отсутствует в домах разной этажности на улицах Ленинградской, Красной, Вертлинской, Колхозной, Колхозном переулке, в д/о Лесном, а также в двух детских садах, уточняет РИАМО.

Как сообщается, восстановление подачи отопления планируется во вторник до конца дня.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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