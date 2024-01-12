Мировые цены на нефть возобновили рост после англо-американских ударов по Йемену

Мировые цены на нефть возобновили рост после ударов США и Великобритании по Йемену. Стоимость фьючерсных контрактов на нефть марки Brent с поставкой в марте превысила уровень в $80 за баррель.

К 14:40 мск на торгах на лондонской бирже ICE котировки североморского черного золота прибавили более 3% – и торговались на уровне $80,71 за баррель впервые с конца декабря. В то же время стоимость фьючерсов на американскую нефть WTI с поставкой в феврале на Нью-Йоркской товарной бирже выросла также более чем на 3% – до $75,23 за баррель.

Финансовые аналитики, которых цитирует Reuters, отмечают, что поводом для повышения котировок стали воздушные и морские удары США и Великобритании по Йемену, что усилило обеспокоенность рынка по поводу потенциального расширения конфликта на Ближнем Востоке. Кризис может отразиться на поставках нефти из региона, особенно, через Ормузский пролив, обеспечивающий транзит до 20% общемирового объема «черного золота».

Ранее представитель вооруженных сил движения хуситов «Ансар Алла» Яхья Сариа сообщал, что американские и британские военные нанесли 73 удара по территории Йемена. Под огонь попали столица Сана, провинции Ходейда, Таиз, Хаджа и Саада. Во время бомбежки пять бойцов движения погибли, шесть пострадали.

В МИД РФ заявили, что Вашингтон и Лондон показали полное пренебрежение международным правом во время атаки на Йемен с целью эскалации ситуации в регионе.

Лондон, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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