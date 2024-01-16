В Подмосковье резко выросло число краж с банковских счетов

В Московской области по итогам 2023 года отмечается снижение общего уровня преступности, однако при этом выросло число хулиганств, краж с банковских счетов и количество противоправных действий с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации. Об этом говорится в сообщении региональной прокуратуры.

«За 12 месяцев 2023 года в Московской области зарегистрировано 70 273 преступления (-5,1%). Из них совершенно: в общественных местах – 15 699 (-22,7%), лицами, ранее совершавшими преступления – 18 308 (-20,7%), лицами, в состоянии опьянения – 6 419 (-20,6%)», – уточнили в надзорном ведомстве.

В то же время количество зарегистрированных преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, увеличилось на 10,5% (16 644).

В регионе совершено 149 хулиганств (+39,3%), 172 разбоя (-25,9%), 942 грабежа (-31,5%), 12 375 мошенничеств (-5,0%), 20 435 краж (-15,1 %), в том числе 1088 квартирных краж (-17,6%), 561 кража транспортных средств (-28,2%) и 2 970 с банковского счета или в отношении электронных денежных средств (+68,7%).

В 2023 году в сфере незаконного оборота наркотиков зарегистрировано 7 653 преступления (+5,5%).

Установлено 778 (-0,3%) фактов нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ), в том числе 296 со смертельным исходом (-0,3%).

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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