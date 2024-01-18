В Подмосковье учителям начнут выплачивать деньги на аренду жилья

Сегодня Московская областная дума приняла региональный закон о предоставлении ежемесячных выплат учителям на аренду жилья. Предполагается, что школьные преподаватели смогут получить 20 тысяч рублей уже с февраля.

«С февраля учителя Подмосковья смогут подать заявление на получение ежемесячно 20 тысяч рублей на аренду жилья. На эти цели в 2024 году предусмотрено порядка двух миллиардов рублей», – уточнил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, аналогичная мера поддержки в регионе уже действует для медиков.

Порядок и условия оформления выплаты будут установлены постановлением правительства Московской области. Заявление можно будет подать на региональном портале госуслуг.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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