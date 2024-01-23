«Как жучка на поводке…» Лидер «эсеров» в Госдуме раскритиковал «Единую Россию»

Фракция «Единая Россия» в Госдуме следует указаниям либералов из экономического блока правительства РФ, отклоняя социальные инициативы парламентской оппозиции. Об этом заявил сегодня лидер «Справедливой России – За правду» и глава фракции «эсеров» в нижней палате парламента Сергей Миронов, комментируя отказ «единороссов» от поддержки предоставления льгот для инвалидов по уплате транспортного налога.

«В Московской и Белгородской области действуют местные законы, которые освобождают инвалидов от уплаты транспортного налога, если у них автомобиль мощностью до ста лошадиных сил. Ну почему бы не сделать федеральную норму для всех инвалидов России? Нет, пойдет на отклонение», – пояснил политик.

При этом лидер «эсеров» обратил внимание, что во власти обеих областей большинство составляют представители «Единой России». «Вы же за это там голосуете. Почему сейчас здесь вы не голосуете? А потому что дяди из финансово-экономического блока правительства – либералы вроде [главы Минфина Антона] Силуанова не дают положительного заключения», – подчеркнул он.

«Единая Россия» как жучка на поводке – нам не велели, посидим молча», – заключил Миронов.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube