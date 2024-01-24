«Я бы здесь Минфину не доверял»: в Госдуме выступили за национализацию иностранных табачных компаний

Предприятия транснациональных табачных корпораций на территории России необходимо национализировать, и вывести эту отрасль из-под контроля министерства финансов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое заявление прозвучало сегодня на пленарном заседании Госдумы при рассмотрении вопроса о техническом изменении налогообложения отрасли. По словам депутатов, по сравнению с триллионными прибылями табачников их налоговые платежи составляют мизерные суммы, а основная финансовая нагрузка ложится только на кошельки потребителей.

В частности, депутат от «Единой России» Бийсултан Хамзаев назвал проблему далеко не технической и сложной. «С одной стороны, можно сказать, что табачные корпорации – это мафия, с другой стороны, кто-то скажет – это легальные синдикаты… У нас на 146 млн граждан России, потребление табака только классических сигарет 280 млрд штук в год. Сюда возьмите весь табачный рынок. Значит – триллионы и триллионы рублей, которые уходят мимо бюджета. Да, мы снимаем с них какие-то деньги, сейчас вот про акцизы говорим. Но акцизы платит потребитель, а не производитель. Я имею в виду, снимают деньги с потребителей, а производитель снимает свои сливки», – констатировал он.

При этом парламентарий подчеркнул, что почти половину российского рынка табака занимает японская госкорпорация Japan Tobacco. «Япония ввела санкции против России, воюет против России. Против всех нас, депутатов, индивидуальные санкции Япония ввела. Но Japan Tobacco – 47% российского рынка табака. Они зарабатывают эти деньги», – подчеркнул депутат.

«Ни одна транснациональная корпорация с российского рынка не ушла. Они сделали хитрые заявления – приостанавливаем развитие, не вкладываем в маркетинг, но ни одна не остановила производство, не вышла с территории России. Считаю, что табачные корпорации обязаны быть национализированы. То есть – йогурты «Данон» национализировали, а табачные корпорации как-то обходят мимо. Здесь, конечно, вопрос открытый», – заявил Хамзаев.

Депутат от «Справедливой России – За правду» Олег Нилов со своей стороны обратил внимание на позицию Минфина РФ в данном вопросе. «Почему табак, алкоголь у нас в Минфине? Что, больше там нечем заниматься в Минфине? Много вопросов, которые здесь коллеги задают, а у них нет и не может быть ответа, потому что это не их профиль. На будущее коллегам из правительства, профильных комитетов даю такой вопрос-предложение: давайте-ка может быть вернем обратно? Хорошо, это будет министерство торговли, сельского хозяйства», – предложил он.

«Я понимаю, деньги к деньгам. Но если б это были деньги… По сравнению со всей нашей историей это крохи, а основные деньги действительно утекают мимо кассы, мимо казны, как утекали миллиарды, на которые сегодня разевают свой рот нацисты и Украины, и Европы. Поэтому я бы здесь Минфину не доверял уже по этим основаниям. И давайте, может быть, вернемся к этому принципиальнейшему, серьезнейшему вопросу на рассмотрении отчета правительства», – сказал Нилов.

По итогам обсуждения Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении учетно-контрольных специальных марок для маркировки табачной продукции вместо акцизных марок. Согласно документу, новые марки планируется наносить на упаковку табачной продукции, жидкости для электронных систем доставки никотина, упаковку электронных систем доставки никотина, содержащих жидкость табака, предназначенного для потребления путем нагревания.

Авторы законопроекта считают, что новая система ужесточит борьбу с контрабандой и нелегальным производством табачных изделий.

Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу уже с 1 апреля.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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