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Среда, 24 января 2024, 17:42 мск

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Завтра Госдума рассмотрит законопроект о запрете треш-стримов

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Нижняя палата российского парламента рассмотрит в первом чтении законопроект о запрете треш-стримов в четверг, 25 января. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы.

Согласно предлагаемым изменениям, треш-стримы будут относиться к информации, запрещенной к распространению, а социальные сети обязаны будут мониторить такой контент и удалять его. Организаторов и участников таких видео будут штрафовать на сумму до 700 тысяч рублей с изъятием оборудования для ведения трансляций.

При этом, как уточнила пресс-служба Госдумы, факт ведения таких трансляций станет отягчающим обстоятельством, а также квалифицирующим признаком по 10 статьям Уголовного кодекса (среди которых убийство, умышленное причинение вреда здоровью, побои, истязание, похищение человека, использование рабского труда).

«Эти меры отобьют желание у всех, кто хочет заработать и прославиться в Интернете за счет издевательств над другими», – подчеркнул спикер Госдумы.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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