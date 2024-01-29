Премьер-министр Грузии объявил о своей отставке

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о своей отставке, чтобы возглавить правящую партию «Грузинская мечта – демократическая Грузия». Об этом он сообщил сегодня на брифинге, уточнив, что займется подготовкой к предстоящим в этом году парламентским выборам.

Гарибашвили возглавлял правительство с февраля 2021 года и сообщил, что гордится достигнутыми на этом посту результатами. «В команде (партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия») много успешных лидеров, и необходимо дать возможность и другим. Тем более, что мы стоим перед новыми задачами, летом мы изберем новый парламент, и «Грузинская мечта» должна подготовиться к убедительной победе на выборах», – сказал он.

«Я получил предложение от политсовета занять пост председателя партии. В связи с этим состоится съезд 1 февраля», – пояснил Гарибашвили.

По сообщениям грузинских СМИ, новым премьером станет нынешний глава «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе. Решение было принято на заседании политсовета правящей партии 24 января и его сегодня подтвердил вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе.

Парламентские выборы в Грузии запланированы на 26 октября.

Тбилиси, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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