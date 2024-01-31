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Среда, 31 января 2024, 14:18 мск

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В Госдуме прошел второе чтение законопроект о запрете «наливаек»

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла во втором чтении законопроект о праве региональных властей запрещать розничную продажу пива и ряда слабоалкогольных напитков в так называемых «наливайках».

В частности, согласно документу, субъекты РФ получат право ограничения розничной продажи алкогольной продукции в заведениях, расположенных в многоквартирных домах либо прилегающим к ним территориях. Регионы также смогут регулировать розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания, например, разрешая ее только в ресторанах, барах, кафе и буфетах.

При этом поправками ко второму чтению право регионов ограничивать работу «наливаек» не будет касаться ресторанов.

В числе утвержденных изменений – продление переходного периода в сфере регулирования розничной продажи алкоголя в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, юридические лица и индивидуальные предприниматели которых не будут привлекаться к ответственности за нарушения установленного порядка учета объема производства, оборота и использования этилового спирта и алкогольной продукции, а также за отсутствие фиксации этого объема в Единой государственной автоматизированной системе учета (ЕГАИС), до 1 января 2025 года.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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