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Четверг, 1 февраля 2024, 16:56 мск

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Азербайджан пригрозил пересмотреть своё участие в Совете Европы и ЕСПЧ

Ильхам Алиев Фото: kremlin.ru / РИА «Новости»

Баку готов пересмотреть свое участие в Совете Европы и Европейском суде по правам человека, если права азербайджанской делегации в ПАСЕ не будут восстановлены. Такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая генерального секретаря Межпарламентского союза Мартина Чунгонга.

При этом Алиев жестко раскритиковал антиазербайджанскую позицию Франции, которая осуществляет деструктивную политику в регионе, исходит из принципа «подливать бензин в огонь», проводит политику милитаризации Армении и является инициатором геополитических интриг против Азербайджана, в том числе в различных международных организациях и на парламентском уровне, передает Trend.az.

Напомним, делегация Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в среду, 24 января, объявила о прекращении сотрудничества с организацией и в знак протеста против двойных стандартов в отношении Баку покинула сессию в Страсбурге. «Отношение ПАСЕ к Азербайджану резко обострилось после восстановления суверенитета (в Нагорном Карабахе, – прим. ред) в сентябре прошлого года. Уже в октябре ПАСЕ приняло однобокую резолюцию, в которой обвинило Баку в «насильном изгнании» карабахских армян», – заявили тогда представители Азербайджана.

В комитете по международным отношениям в парламенте Азербайджана предложили также ввести санкции в отношении Франции. Эти меры могут стать ответным шагом на документ французского Сената об ограничениях против Баку.

Баку, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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