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Суббота, 3 февраля 2024, 13:26 мск

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Неизбежные последствия: спикер Госдумы предрек смену власти в европейских государствах

Фото: ec.europa.eu

Решение лидеров Европейского союза о выделении нацистскому киевскому режиму 50 млрд евро спровоцирует новые проблемы в государствах ЕС, в результате чего приблизили свое отстранение от власти. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Лидеры Европейского союза, приняв решение о выделении нацистскому киевскому режиму 50 млрд евро, обрекают свои страны на всё большие проблемы. Это спусковой крючок, который приведёт в движение политические процессы в Евросоюзе. Деньги из бюджета ЕС потратят на разжигание войны вместо того, чтобы направить их на помощь гражданам Европы и решение внутренних проблем», – констатировал Володин в своем телеграм-канале.

Спикер Госдумы обратил внимание, что в Бельгии, Греции, Италии, Литве, Нидерландах, Польше, Португалии, Румынии, Франции и Германии тяжёлая ситуация в сельском хозяйстве: из-за роста цен на топливо и сокращения субсидий тысячи фермеров проводят забастовки и протесты. В прошлом году количество банкротств в Германии выросло на четверть, а во Франции закрылось рекордное за последние 6 лет число компаний.

«Политика уничтожения экономики Европы отвечает только интересам Вашингтона. Закрывающиеся европейские предприятия переезжают в Соединённые Штаты. Можно предвидеть, чем всё это закончится. По данным соцопросов, 76% немцев недовольны работой правительства Шольца. Во Франции рейтинг Макрона упал до 24% – самого низкого уровня поддержки», – подчеркнул Володин.

«Руководство Евросоюза и государств, входящих в его состав, безответственно в принятии решений, действует вопреки национальным интересам. В этой ситуации неизбежен приход к власти новых лидеров европейских стран и депутатов Европарламента, которые будут решать внутренние проблемы и бороться за благополучие европейцев», – заключил Володин.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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