Греция не отдаст Киеву российские зенитно-ракетные комплексы С-300

Афины не намерены передавать Киеву зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 российского производства. Об этом заявил официальный представитель правительства Греции Павлос Маринакис. По его словам, все предположения на эту тему не имеют под собой оснований.

«Нужно сказать, что должен быть предел в отношении ложных новостей, особенно когда они связаны с обороной страны, ее внешней политикой и интересами страны за рубежом, нашим имиджем за границей», – заявил Маринакис (цитата по ТАСС).

Комментируя «планы» передать Киеву ЗРК С-300, представитель греческого правительства также подчеркнул: «Ничего подобного не существует ни в коем случае».

«Я это категорически опровергаю, в любом случае не было даже намерения правительства рисковать защитой страны в рамках ее оборонной политики. Поэтому то, что было написано, недействительно ни в каком случае и ни в каком смысле», – констатировал он.

Как сообщал «Новый День», ранее схему по передаче старого вооружения Украине предложил Афинам госсекретарь США Энтони Блинкен, пообещав, что Вашингтон выделит Греции $200 млн на переоснащение армии.

Как сообщалось, что Греция передала Украине практически всё свое вооружение за исключением танков Leopard 2A6 и зенитно-ракетных комплексов С-300.

Афины, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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