«Перебрасывали взрывчатку…» президент Белоруссии заявил о задержании диверсантов из Украины

В Белоруссии на границе с Украиной задержана группа диверсантов, которая пыталась перебросить взрывчатку для совершения терактов, в том числе, на территории России. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко.

«То, что мне доложили утром. Только сегодня задержали несколько диверсантов на украинской границе. С помощью дронов по болотам некоторые из украинских граждан переползали на нашу границу, перебрасывали взрывчатку для совершения диверсий прежде всего на территории России и Беларуси», – цитирует «БелТА» заявление Лукашенко.

«Только что чекистская военная операция завершилась. Задержаны были все диверсанты», – добавил он, уточнив, что среди них были белорусы.

Белорусский лидер уточнил, что это не единичный факт. «Это практически два-три раза в неделю», – пояснил Лукашенко.

Как сообщал «Новый День», накануне был объявлен режим контртеррористической операции в Лельчицком районе Гомельской области Белоруссии, которая граничит с Киевской областью Украины.

Минск, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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