В Белоруссии в приграничном с Украиной районе введен режим КТО

Режим контртеррористической операции введен в Лельчицком районе Гомельской области Белоруссии, расположенном рядом с украинской границей. Об этом сообщается в телеграм-канале Лельчицкого райисполкома со ссылкой на Управление КГБ республики по Гомельской области.

Местных жителей попросили сохранять спокойствие и подчиняться требованиям сотрудников силовых структур.

О причинах введения режима КТО не сообщается.

Лельчинский район непосредственно граничит с Киевской областью Украины.

Минск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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