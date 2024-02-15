В Белоруссии в приграничном с Украиной районе введен режим КТО

Режим контртеррористической операции введен в Лельчицком районе Гомельской области Белоруссии, расположенном рядом с украинской границей. Об этом сообщается в телеграм-канале Лельчицкого райисполкома со ссылкой на Управление КГБ республики по Гомельской области.
Местных жителей попросили сохранять спокойствие и подчиняться требованиям сотрудников силовых структур.
О причинах введения режима КТО не сообщается.
Лельчинский район непосредственно граничит с Киевской областью Украины.
Минск, Наталья Петрова
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