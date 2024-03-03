Экс-глава МИД Австрии выучила русский язык и переехала жить в Россию

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль публично сообщила о своем окончательном переезде в Россию. Экс-глава МИД заявила, что считает РФ свободной страной.

Кнайсль призналась, что уже чувствует себя в России как дома. «Я чувствую человеческое тепло. Изучила русский язык, но еще не до конца чувствую себя уверенно, говоря на русском», – сообщила она (цитата по ТАСС).

«Я переехала в Россию, потому что это по-настоящему свободная страна», – сказала экс-глава МИД Австрии на лекции Всемирного фестиваля молодежи.

При этом Кнайсль поделилась, что «присмотрела одно место на востоке России, где хотела бы построить дом», чтобы остаться там жить. «Я не городской житель», – добавила она.

Как сообщал «Новый День», в 2021 году Кнайсль была утверждена на должность независимого директора в совет директоров крупнейшей в РФ нефтяной компании «Роснефть». В августе 2018 года у нее на свадьбе побывал лично президент РФ Владимир Путин, где глава российского государства танцевал с Кнайсль.

Летом 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине сообщалось, что экс-глава МИД Австрии уехала из страны в связи с получением угроз убийства, в конце мая покинув совет директоров «Роснефти».

Министром иностранных дел Австрии Кнайсль работала с 2017 по 2019 годы.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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