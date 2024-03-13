Биржевые цены на бензин в России начали расти после атак беспилотников по нефтезаводам

Биржевая стоимость бензина Аи-95 впервые с сентября прошлого года подскочила выше 60 тысяч рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

По территориальному индексу европейской части России, бензин Аи-95 подорожал на 1,88% – до 60 569 рублей за тонну. Цена Аи-92 поднялась на 1,31% до 48 182 рубля за тонну.

Котировки дизельного топлива также выросли. Летняя марка прибавила 1,62%, подорожав до 61 791 рубль за тонну, межсезонная – 1,13% до 61 494 рубля, зимняя – на 0,79% – до 63 103 рубля за тонну.

Ранее сегодня сообщалось о массовой атаке беспилотников ВСУ на российские нефтезаводы в Рязанской, Ростовской и Ленинградской областях.

Накануне беспилотники атаковали нефтебазу в Орле и НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в городе Кстово Нижегородской области.

Санкт-Петербург, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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