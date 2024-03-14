Бензин Аи-95 на бирже подорожал до уровня сентября-2023 после атак ВСУ по российским нефтезаводам

Сегодня биржевые цены на бензин марки Аи-95 превысили отметку в 61 тысячу рублей за тонну впервые с сентября прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

По итогам торгов, Аи-95 подорожал на 1,45% до 61,446 тысячи рублей за тонну. Стоимость марки Аи-92 выросла на 1,96% – до 49,127 тысячи рублей за тонну. В то же время летнее дизельное топливо увеличилось в цене на 1,73% – до 62,863 тысяч рублей за тонну. Межсезонный дизель подорожал на 1,47% – до 62,395 тысячи, зимний – на 0,94% до 63,697 тысячи рублей за тонну.

Биржевые цены на топливо перешли к росту после массовых атак беспилотников ВСУ на российские нефтезаводы и базы. При этом министерство энергетики РФ полностью исключило возможность возникновения дефицита автомобильного топлива. В частности, замглавы ведомства Павел Сорокин назвал запасы топлива «существенными».

«Здесь никаких рисков нет. Поэтому любые рассуждения на тему того, что у нас будет дефицит – они не соответствуют действительности. Могу заверить, что с точки зрения запасов и производительных мощностей у нас внутренний рынок закрыт по дизелю с очень большим запасом, по бензину – тоже в профиците», – пояснил Сорокин (цитата по ТАСС).

Кроме того, в России с 1 марта 2024 года введен запрет на полгода на экспорт бензина и увеличен норматив продаж дизтоплива на бирже до 16%.

Как сообщал «Новый День», накануне сообщалось о массовой атаке беспилотников ВСУ на российские нефтезаводы в Рязанской, Ростовской и Ленинградской областях. Ранее беспилотники атаковали нефтебазу в Орле и НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез».

Санкт-Петербург, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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