В России будет создан цифровой Национальный словарный фонд

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект о создании Национального словарного фонда, аналогов которому ещё не существует. Предполагается, что это будет единый цифровой ресурс, объединяющий данные всех словарей русского языка за последние три века.

«Национальный словарный фонд позволит получать информацию о написании слов, их произношении и месте ударения с возможными вариантами в исторической динамике, о системе значений конкретного слова и их трансформации во времени, в грамматических характеристиках слов и их сочетаемостных свойствах, о наличии и функционировании синонимов, антонимов, омонимов и паронимов, а также об использовании фразеологических сочетаний», – поясняется в документе.

Как отмечают авторы законопроекта, данный цифровой ресурс будет общедоступным и бесплатным для всех пользователей. Реализация этого проекта начнется в 2025 году.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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