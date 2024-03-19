российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 19 марта 2024, 16:43 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

В России будет создан цифровой Национальный словарный фонд

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект о создании Национального словарного фонда, аналогов которому ещё не существует. Предполагается, что это будет единый цифровой ресурс, объединяющий данные всех словарей русского языка за последние три века.

«Национальный словарный фонд позволит получать информацию о написании слов, их произношении и месте ударения с возможными вариантами в исторической динамике, о системе значений конкретного слова и их трансформации во времени, в грамматических характеристиках слов и их сочетаемостных свойствах, о наличии и функционировании синонимов, антонимов, омонимов и паронимов, а также об использовании фразеологических сочетаний», – поясняется в документе.

Как отмечают авторы законопроекта, данный цифровой ресурс будет общедоступным и бесплатным для всех пользователей. Реализация этого проекта начнется в 2025 году.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Госдума

Госдума утвердила освобождение от уголовной ответственности при заключении контракта с ВС РФ / В Госдуме обвинили платформу «Яндекс.Музыка» в продвижении негодяев-иноагентов / Все образовательные учреждения будут обязаны вывесить флаг России / ЖКХ, миграция, обнищание населения и «пятая колонна»: Зюганов озвучил вопросы к Путину / «Нас ждут победы, о которых мы даже не подозреваем» – депутат Госдумы о выборах главы государства / Глава правительства РФ отчитается перед Госдумой в начале апреля / В платежках за ЖКУ появится ещё одна графа / Госдума уточнила понятие «молодой специалист»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Крым, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Наука, Общество, Политика, Россия, Технологии, Госдума,