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Вторник, 26 марта 2024, 17:03 мск

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Госдума окончательно одобрила усиленный надзор за педофилами

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила во втором и третьем чтениях закон, который позволит усилить надзор за лицами, которые имеют непогашенную либо неснятую судимость за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних.

Как пояснил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, с учетом высокой степени опасности таких людей для общества им будет запрещено посещать образовательные организации, связанные с воспитанием и обучением детей, а также объекты и территории, предназначенные для отдыха, оздоровления детей и занятий спортом.

По словам депутата, введение административного ограничения важно для профилактики подобных преступлений и, несомненно, окажет свое воздействие.

Число педофилов в последние пять лет в России остается значительным: за 2019 год – 7069, за 2020-й – 7069, за 2021-й – 7212, за 2022-й – 7426. По данным за шесть месяцев 2023 года выявлено 7435 преступников.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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