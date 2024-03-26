В России сохраняется террористическая угроза – глава ФСБ

В России сохраняется террористическая угроза. Об этом заявил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников.

«Да, к сожалению большому, это так», – сказал он (здесь и далее цитата по «Интерфаксу»).

«Вы видите, что происходит на территории Белгородской области, Брянской, Курской», – добавил Бортников, отметив, что подобные преступления предотвращались и в других регионах страны, за ними стояли военная разведка Украины и СБУ.

«Все, что можно, мы, конечно, со своей стороны делаем, но мы не безграничны в своих возможностях», – сказал глава ФСБ.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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