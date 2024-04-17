Это сигнал: в Госдуме ожидают скорое снижение ключевой ставки ЦБ

Банк России может начать снижать ключевую ставку уже в первой половине года на фоне стабилизации инфляции. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его оценке, базовый сценарий ЦБ имеет основания стать более оптимистичным со снижением ставки до 10%.

«Инфляция в марте фактически была на нулевом уровне в течении трех недель. Это такой сигнал, что ситуация на потребительском рынке с точки зрения ценообразования, уровня роста цен стабилизировалась, и поэтому можно уже относительно смело говорить, что ситуация под контролем – уровень инфляции относительно невысокий. Это позволяет говорить о том, что у Центробанка есть возможность постепенно начать снижать ключевую ставку», – отметил Аксаков, выступая сегодня в пресс-центре «Парламентской газеты».

Депутат выразил надежду, что понижение ключевой ставки начнется раньше второй половины года, как анонсировала ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина. «Рассчитываю, что уже в первой половине текущего года, например, в мае-июне ЦБ постепенно начнет снижать ключевую ставку», – полагает он.

«В базовом сценарии ЦБ в этом году ключевая ставка должна быть на уровне 13,5-15,5%. Напомню, сейчас она 16%. То есть снижение в сценариях ЦБ предусмотрено. Ну, а мы, естественно, рассчитываем, что этот сценарий будет более оптимистичным и ключевая (ставка) снизится, к примеру, до 10%», – уточнил Аксаков.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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