Добро пожаловать на Евро-2024: в Германии готовится масштабная забастовка железнодорожников

В Германии готовится масштабная забастовка железнодорожников во время чемпионата Европы по футболу, который начнётся 14 июня. Как пишет Bild, профсоюзы требуют от властей принять меры по обеспечению безопасности для сотрудников.

В ходе опроса работников железнодорожных компаний 64% респондентов заявили, что за последние 12 месяцев сталкивались с насилием или агрессией. 36% сотрудников чувствуют себя небезопасно на работе.

Если ситуация с безопасностью не улучшится до начала чемпионата Европы, «мы сделаем так, что поезда не будут ходить», – заявил глава профсоюза Кристиан Лорох. Сотрудники могут коллективно сократить сверхурочные часы работы во время футбольного турнира.

Берлин, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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