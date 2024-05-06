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Понедельник, 6 мая 2024, 19:06 мск

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В московском метро вышел на маршрут поезд Победы (ФОТО)

Фото: пресс-служба ФГБУК «Музей Победы»

Сегодня в московском метрополитене вышел на маршрут новый тематический поезд, посвященный Великой Победе 1945 года. Как сообщила пресс-служба ФГБУК «Музей Победы», состав с экспозицией «Подвиг Народа» расскажет пассажирам о советских гражданах, которые самоотверженно трудились на благо страны в тяжелые годы Великой Отечественной войны.

В тематическом поезде представлены интересные исторические факты и фотографии о рядовых гражданах страны, деятелях науки, культуры, медицины и всех тех, кто самоотверженно трудился на благо страны в тяжелые годы Великой Отечественной войны. Например, о кузнеце Шаахмеде Шамахмудове и его жене Бахри Ахмедовой, усыновивших во время Великой Отечественной войны 15 детей разных национальностей. Также пассажиры смогут узнать, как голос поэтессы Ольги Берггольц стал одним из символов блокады, а также сколько экстренных сообщений и сводок с фронта прочитал Юрий Левитан.

Предполагается, что тематический состав будет курсировать шесть месяцев по Арбатско-Покровской линии.

Москва, Елена Володина, фото пресс-службы ФГБУК «Музей Победы»

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Московский метрополитен

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