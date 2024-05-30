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Четверг, 30 мая 2024, 15:49 мск

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В правительстве и администрации президента РФ ещё остались люди «с идеологией до СВО» – вице-спикер Госдумы от «Единой России»

В правительстве и администрации президента России до сих пор остаются чиновники, которые живут и думают о карьере и личном обогащении в парадигме до специальной военной операции. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил вице-спикер Госдумы от «Единой России» Петр Толстой на форуме «Какая победа нам нужна?» При этом политик подчеркнул, что успех в СВО во многом зависит как раз от понимания элитами будущего собственной страны.

«Успех СВО во многом зависит сегодня от того, каким образом элиты России, мы – внутри России понимаем сами себя и что мы можем предложить на территории бывшей Украины тем людям, которые там живут. Это наверно самое важное», – полагает Толстой.

При этом вице-спикер Госдумы обратил внимание, что на протяжении 30 лет в России главной и единственной была идеология личного обогащения и успеха с индивидуальной карьерой. «У нас говорили: если ты такой умный, чего такой бедный? Вот этому пришёл конец с началом СВО. И сейчас вот эти два года мы должны думать, что дальше, потому что та идеология закончилась, а многие по инерции ей живут. И у нас до сих пор есть члены правительства, люди, которые работают в администрации президента, которые по-прежнему, сформировавшись в этом бульоне, по-прежнему какие-то пузыри там пускают наверх. Но с этим нужно заканчивать…» – подчеркнул вице-спикер Госдумы.

Москва, Мария Соколова

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