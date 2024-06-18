Дискриминация по нациально-политическим мотивам: в Италии началась зачистка российских журналистов

В Италии активизировали давление на журналистов с российским гражданством, выступающих в поддержку специальной военной операции РФ на Украине. Речь идет о дискриминации не только по политическим мотивам, но и национальному признаку.

Государственное итальянское телевидение RAI решило уволить Всеволода Гнетия, который 24 года проработал на круглосуточном новостном канале RAINEWS в качестве переводчика, корреспондента и редактора. Как считает сам журналист, причиной непродления контракта со стороны RAI стало именно его гражданство РФ и активная публичная поддержка специальной военной операции России на Украине, а также действий президента Владимира Путина.

Всеволод Гнетий, который также является корреспондентом РИА «Новый День», регулярно выступал на политических телевизионных ток-шоу в Италии, а также на российском ТВ – в программах Владимира Соловьева и эфирах Первого канала.

Журналист подал иск на RAI за незаконное увольнение по признакам дискриминации по этническому признаку и политическим мотивам. Предполагается, что первое заседание суда состоится 24 июня 2024 в Риме.

Редакция РИА «Новый День» просит коллег-журналистов оказать информационную поддержку в освещении судебного разбирательства в Италии.

Отметим, что после начала СВО многие страны Европы начали вводить санкции против российских журналистов от лица ЕС и на собственном государственном уровне. Под ограничения попали такие ведущие российские СМИ, как RT, ТАСС, а также Первый канал, канал «Россия» и многие другие.

Рим – Москва, редакция РИА «Новый День»

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